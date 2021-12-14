زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جزيرة جيجو

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قالت وكالة الأرصاد الجوية إن زلزالا قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة جزيرة جيجو الواقعة جنوب كوريا الجنوبية بعد ظهر الثلاثاء، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار حتى الآن.ووقع الزلزال في الساعة 5:19 مساء في المياه على بعد حوالي 32 كيلومترا من مدينة "سيوجويبو" في جنوب غرب الجزيرة، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية.وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان عند خط العرض 33.14 درجة شمالا وخط الطول 126.24 درجة شرقا وعلى عمق 17 كيلومترا، وأضافت أنه لا بد أن يكون السكان قد شعروا بهزة قوية.وأعلنت الوكالة في البداية أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجات، لكنها عدلتها لاحقا إلى 4.9 درجات.وقالت الوكالة أيضا إنها تحاول التأكد من الضرر الناجم عن الزلزال، وأضافت أنه قد يحدث بعض الأضرار في المناطق ذات التربة الضعيفة.