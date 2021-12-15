1.8 مليون شخص يسجلون للحصول على جرعات معززة من لقاحات كورونا

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اكتسبت حملة توزيع اللقاحات الإضافية في كوريا الجنوبية زخما حيث تعمل السلطات الصحية جاهدة على محاصرة عدوى كورونا المتزايدة، مع زيادة انتشار المتحور "أوميكرون".وقال فريق العمل الحكومي المسؤول عن اللقاحات إن حوالي مليون و790 ألف شخص قاموا بالحجز لتلقي جرعات معززة أول من أمس الاثنين، وهو اليوم الأول الذي تم فيه توفير اللقاحات المعززة لعامة الناس الذين يبلغون من العمر 18 عاما أو أكثر.وقد اختصرت الحكومة يوم الجمعة الماضي الحد الأدنى للفاصل الزمني بين الجرعتين الثانية والثالثة من لقاح كورونا للبالغين إلى ثلاثة أشهر.وفي هذه الأثناء، تلقى ما يقرب من 760 ألف شخص جرعاتهم المعززة يوم الاثنين، وهو أكبر تطعيم ليوم واحد منذ أن بدأت عملية التطعيم بالجرعات المعززة يوم 13 أكتوبر. وبذلك ارتفع العدد التراكمي لأولئك الذين تلقوا جرعات إضافية في كوريا إلى حوالي 7 ملايين و120 ألف شخص، وهو ما يعادل حوالي 14 في المائة من سكان البلاد، و37.5 في المائة من أولئك الذين يبلغون من العمر 60 عاما أو أكبر.