كوريا تستضيف قمة الشفافية الحكومية الدولية اليوم

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ستستضيف كوريا الجنوبية قمة متعددة الجنسيات تهدف إلى تعزيز الشفافية الحكومية ابتداء من اليوم الأربعاء.ووفقا لوزارة الداخلية أمس الثلاثاء، ستنطلق اليوم القمة العالمية لمشاركة الحكومة المفتوحة في مجمع كويكس في جنوب سيول وتستمر لمدة ثلاثة أيام.وسوف تجري أعمال القمة عبر الإنترنت، ومن المقرر أن يلقي الرئيس "مون جيه إين" كلمة تهنئة في حفل افتتاح القمة التي سيحضرها قادة 11 دولة أخرى، بمن في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز.ومن المقرر أيضا أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خطابات خاصة.وقد أُنشئت "قمة مشاركة الحكومة المفتوحة" في عام 2011، وهي عبارة عن منصة متعددة الأطراف لمناقشة تدابير تحسين شفافية الحكومات، ومكافحة الفساد، وتسهيل مشاركة المدنيين في الحكم. وانضم ما مجموعه 78 دولة إلى تلك الهيئة.وسوف تناقش قمة هذا العام، التي تعقد تحت شعار "التعافي المفتوح، والتجديد المفتوح"، تدابير النمو والتعافي من جائحة كورونا، من بين قضايا أخرى.