13 هزة الارتدادية تتبع زلزالا بقوة 4.9 درجة قبالة جيجو

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تم الإبلاغ عن أكثر من اثنتي عشرة هزة أرضية طفيفة بعد زلزال بلغت قوته 4,9 درجة بمقياس ريختر ضرب المياه قبالة جزيرة جيجو يوم أمس الثلاثاء.ووفقا لمكتب هيئة الأرصاد الجوية الكورية في جيجو، وسلطات مكافحة الكوارث، اليوم الأربعاء، حدثت 13 هزة ارتدادية في أعقاب الزلزال حتى الساعة 5:30 من صباح اليوم الأربعاء، وبلغت قوتها ما بين 1,3 و1,7 درجة.ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار كبيرة حتى الآن، وزوصل حجم البلاغات عن الأضرار حوالي 114 حالة إلى سلطات مكافحة الكوارث، تتعلق بالاهتزاز الأرضي وقت الزلزال أو توابع الزلزال، وتشمل أضرارا طفيفة، بما في ذلك كسور في النوافذ. وقالت هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الداخلية والسلامة إنه على الرغم من أن الزلزال كان قويا بما يكفي للشعور به عبر جيجو، فقد تم احتواء الضرر لأن مركز الزلزال كان في المحيط، كما أن الصدوع تحركت أفقيا وليس عموديا.وكان قد تم الإبلاغ عن الزلزال، الذي يعتبر أقوى زلزال يضرب شبه الجزيرة الكورية هذا العام، في موقع على بعد 41 كيلومترا من الغرب إلى الجنوب الغربي من مدينة صوغويبو في جزيرة جيجو، في الساعة 5:19 من مساء أمس الثلاثاء.