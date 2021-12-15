تقديم أول عرض كوري للفوز باستضافة إكسبو 2030

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قدم وفد كوري جنوبي أسباب سعي كوريا لاستضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2030 في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، عُقدت الجولة الأولى من العروض التقديمية التنافسية بين خمسة وفود دول تسعى لاستضافة ذلك الحدث العالمي، خلال اجتماع الجمعية العامة للهيئة المنظمة للإكسبو، وهي المكتب الدولي للمعارض، عبر الفيديو أمس الثلاثاء.وخلال العرض الذي دام 20 دقيقة، شدد ممثلو كوريا الجنوبية، بمن في ذلك عمدة بوسان "بارك هيونغ جون"، على مزايا المدينة ومناطق الجذب السياحي فيها، بينما تعهد الرئيس "مون جيه إين" بدعم الحكومة الشامل للمعرض في رسالة عبر الفيديو.وتتنافس بوسان مع أربع مدن أخرى لاستضافة الإكسبو، وهي: روما الإيطالية وأوديسا الأوكرانية والرياض السعودية وموسكو الروسية. وقال مسؤول في وزارة التجارة الكورية إن لجنة العطاءات ستضع استراتيجيات لتعظيم نقاط القوة في بوسان من خلال تحليل العروض المقدمة من المدن الأخرى المنافسة، والاستعداد لعملية التقييم المتبقية.