كوريا الشمالية تعقد جلسة لبرلمانها الصوري في فبراير

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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إن البرلمان الكوري الشمالي سوف يجتمع في فبراير لمناقشة ميزانية الدولة للعام القادم، وبعض القضايا الأخرى.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى عقدت اجتماعا أمس الثلاثاء برئاسة رئيس اللجنة، "تشيه ريونغ هي"، الذي يعد الرجل الثاني في النظام الحاكم في بيونغ يانغ.ووافقت اللجنة على خطة لعقد الدورة السادسة للجلسة الرابعة عشرة للبرلمان في بيونغ يانغ يوم 6 فبراير لمناقشة مجموعة من القضايا، بما في ذلك مهام الدولة وميزانية العام القادم، إلى جانب قوانين لرعاية الأطفال، وقوانين تهدف إلى تعزيز حقوق الكوريين الشماليين في الخارج.ويتركز الانتباه على ما إذا كان زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" سيحضر جلسة البرلمان الصوري القادمة، وما إذا كان سيعلن رسالة خارجية، حيث كان قد ألقى خطابا خلال الجلسة العامة السابقة في سبتمبر، أعلن فيه قرار بيونغ يانغ باستئناف خطوط الاتصال بين الكوريتين.