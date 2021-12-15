كوريا تشهد نموا في الوظائف للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر

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استمر نمو الوظائف في كوريا على أساس سنوي للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر، لكنه تباطأ إلى أقل من 600 ألف.وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين على مستوى البلاد خلال الشهر الماضي قد بلغ 27 مليونا و790 ألف شخص، بزيادة مقدارها 553 ألفا مقارنة بالعام السابق.ورغم أن الرقم الأخير يوسع من ارتفاع نمو الوظائف الذي بدأ في مارس، إلا أنه أقل من الرقم البالغ 652 ألفا الي تم تسجيله في أكتوبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض عدد الوظائف المرتبطة بالسكن والمطاعم بمقدار 86 ألفا. وارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 0,8 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 61,5%، بينما انخفض معدل البطالة بنفس النسبة ليصل إلى 2,6%، وهو أقل مستوى في أشهر نوفمبر منذ ثمانية أعوام.