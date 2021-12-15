منظمة الصحة العالمية تتوقع انتشار أوميكرون حول العالم

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توقعت منظمة الصحة العالمية أن يكون أحدث نوع من متحورات فيروس كورونا، "أوميكرون"، منتشرا بالفعل في معظم دول العالم. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" في إفادة إعلامية عبر الفيديو أمس الثلاثاء، إنه تم الإبلاغ عن هذه السلالة من الفيروس في 77 دولة حتى الآن، لكنها قد تكون موجودة بالفعل في معظم البلدان الأخرى حتى لو لم يتم اكتشافها رسميا.وحذر "أدهانوم" من الشعور بالتساهل مع أوميكرون، موضحا أنه على الرغم من أنه قد يبدو أقل من المتغيرات الأخرى، إلا أنه قد يسبب أزمات في الأنظمة الطبية غير المستعدة بسبب العدد الهائل من المصابين.كما أعرب عن مخاوفه بشأن اكتناز الدول الغنية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تعارض الجرعات المعززة، لكنها تعارض عدم المساواة.وفي الوقت نفسه، قررت الحكومة البريطانية رفع قيود الدخول المفروضة على بعض الدول الأفريقية بسبب أوميكرون، معتبرة أن الانتشار السريع للمتحور الجديد يجعل إغلاق الحدود إجراء عديم الفائدة.