وفاة شقيق مؤسس كوريا الشمالية عن عمر يبلغ 101 عام

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعرب عن تعازيه الحارة لوفاة شقيق جده، كما وضع إكليلا من الزهور على قبره أمس الثلاثاء.ولم تقدم وسائل الإعلام الحكومية تفاصيل عن وفاة "كيم يونغ جو" شقيق مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ"، بما في ذلك موعد وكيفية وفاته.وقد وُلد "كيم يونغ جو" في عام 1920، وشغل من قبل منصب المسؤول الكوري الشمالي الثاني في السلطة بجوار شقيقه، ثم فقد سلطاته أمام خليفة كيم إيل سونغ وابنه، كيم جونغ إيل.وجاءت وفاته قبيل الذكرى العاشرة على وفاة كيم جونغ إيل يوم الجمعة.وقد عمل كيم يونغ جو في السابق كنائب فخري لرئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى.