الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الكوريتان

وفاة شقيق مؤسس كوريا الشمالية عن عمر يبلغ 101 عام

Write: 2021-12-15 10:16:10

وفاة شقيق مؤسس كوريا الشمالية عن عمر يبلغ 101 عام

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعرب عن تعازيه الحارة لوفاة شقيق جده، كما وضع إكليلا من الزهور على قبره أمس الثلاثاء.

ولم تقدم وسائل الإعلام الحكومية تفاصيل عن وفاة "كيم يونغ جو" شقيق مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ"، بما في ذلك موعد وكيفية وفاته.

وقد وُلد "كيم يونغ جو" في عام 1920، وشغل من قبل منصب المسؤول الكوري الشمالي الثاني في السلطة بجوار شقيقه، ثم فقد سلطاته أمام خليفة كيم إيل سونغ وابنه، كيم جونغ إيل.

وجاءت وفاته قبيل الذكرى العاشرة على وفاة كيم جونغ إيل يوم الجمعة.

وقد عمل كيم يونغ جو في السابق كنائب فخري لرئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;