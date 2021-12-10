كوريا الجنوبية تشهد زيادة في عدد الموظفين للشهر التاسع على التوالي

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شهدت كوريا الجنوبية زيادة في عدد الموظفين للشهر التاسع على التوالي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي عدد الموظفين في شهر نوفمبر الماضي 27 مليونا و795 ألف شخص، بزيادة مقدارها 553 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد الموظفين الجدد قد تجاوز 600 ألف في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين بعد أن انفخض لمستوى يقل عن 600 ألف منذ شهر يونيو وللشهر الثالث على التوالي.وحسب المجالات، شهد عدد الموظفين زيادة في قطاعات الصحة، وخدمات الرعاية الاجتماعية، وصناعات المعلومات والاتصالات، والنقل، والتخزين. فيما انخفض العدد في صناعات الجمع والتجزئة لـ 30 شهرا متتاليًا منذ شهر يونيو من عام 2019.وانخفض عدد العاطلين عن العمل في شهر نوفمبر الماضي بمقدار 233 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 734 ألف شخص، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ عام 2013 على أساس شهر نوفمبر.وبلغ عدد السكان غير النشطين اقتصاديا 16 مليونا و653 ألف شخص في نوفمبر، مسجلا بذلك انخفاضا بمقدار 23 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وشهد معدل توظيف الشباب زيادة بنسبة 2.7% ليرتفع إلى 45.1%.