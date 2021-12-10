الرئيس مون يعود للبلاد بعد اختتام زيارته لأستراليا

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عاد إلى سيول اليومَ الأربعاء الرئيس الكوري "مون جيه إين" مختتما زيارته لأستراليا التي استغرقت 6 أيام.وقال الرئيس "مون" في تغريدة في موقعه للتواصل الاجتماعي إن زيارته لأستراليا كانت تهدف إلى تعزيز التعاون في سلسلة توريد المعادن والعناصر الأرضية النادرة، والتعاون الدفاعي بين البلدين، مشيرا إلى أنهما سيتشاركان معا تقنية الحياد الكربوني والهيدروجين ويتعاونان في مجال تطوير الفضاء.وأضاف "مون" أن العلاقات بين البلدين قد تم الارتقاء بها لتكون علاقة شراكة إستراتيجية شاملة بمناسبة الذكرى الستين على إقامة علاقات دبلوماسية بين سيول وكانبرا.وشدد على أن البلدين سيقودان إحداث تغييرات جديدة في العالم، متغلبين على أزمات كورونا وتغير المناخ ومخاطر سلاسل التوريد.وأعرب عن شكره الجزيل للجنود الأستراليين القدامي الذين شاركوا في الحرب الأهلية الكورية.وكانت تعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها رئيس كوري بزيارة دولة لأستراليا منذ 12 عاما، وكان الرئيس "مون" أول زعيم أجنبي يزور أستراليا منذ تفشي وباء كورونا.