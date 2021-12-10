الجيش الكوري يستبدل مدافع رشاشة قديمة بـ

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بدأ الجيش الكوري في استبدال مدافعه الرشاشة القديمة من طرازي "كيه-3" و"إم 60" بنوع جديد من المدافع من طراز "كيه - 16".قالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي إن المدفع الرشاش الجديد من طراز "كيه-16" من عيار 7.62 ملم، وجهازًا جديدًا للتصوير الحراري سيتم استخدامهما اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد خضوعهما للاختبارات الميدانية بشكل ناجح.الجدير بالذكر أن مدى المدفع الرشاش الجديد زاد بحوالي 30%، وتضاعفت قوته التدميرية بالمقارنة مع المدفع الرشاش القديم.وسيتم توزيع النوع الجديد من المدافع الرشاشة على جنود القوات البرية والبحرية والجوية والمارينز، وتركيبه في الدبابات والعربات المدرعة والسفن والمروحيات العسكرية.وسيُتيح جهاز التصوير الحراري الذي بدأ نشره اليوم من المراقبة الدقيقة وإطلاق النار في الليل أو في ظروف ضبابية.ويخطط الجيش الكوري لنشر المدافع الرشاشة الجديدة "كيه-16" في جميع القوات المسلحة حتى عام 2024.