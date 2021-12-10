مكتب الرئاسة يؤكد أن سيول يجب عليها الاهتمام بأولمبياد بكين كدولة مضيفة سابقة

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قال "بارك سو هيون" مساعد الرئيس لشؤون الاتصالات العامة إنه من الواحب علي كوريا الجنوبية أن تولي اهتماما خاصا لأولمبياد بكين الشتوية للعام القادم بصفتها دولةً مضيفة للأولمبياد الشتوية السابقة.جاء تلك التصريحات في المقابلة التي أجراها مع "بارك" تلفزيون يونهاب نيوز اليوم الأربعاء، حيث أشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت دولة مضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بيونغ تشانغ عام 2018.وكان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد أوضح في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الأسترالي "سكون موريسون" في أعقاب محادثات القمة بينهما يوم الاثنين الماضي أن كوريا الجنوبية لا تفكر في المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوية.وقال المساعد "بارك" إن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الكورية بقرارها بالمقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين، لكنه أضاف أن كوريا الجنوبية لا تعتبر هذا الإبلاغ نوعا من الضغوط الأمريكية للمشاركة في المقاطعة.وفيما يتعلق باحتمال حضور الرئيس الكوري "مون جيه إين" حفل افتتاح أولمبياد بكين، قال "بارك" إنه سيتم اتخاذ قرار بذلك الشأن مراعاة للأوضاع المختلفة في الوقت القريب من افتتاح الأولمبياد.