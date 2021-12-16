زوجة المرشح الرئاسي المعارض تعتذر عن إثارة القلق العام

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أعربت زوجة المرشح الرئاسي لحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" عن أسفها لإثارة القلق العام، دون أن تعترف بارتكاب أي مخالفات.وفي حديثها إلى الصحفيين خارج مكتبها في منطقة "سيوتشو" في سيول يوم أمس الأربعاء، سُئلت "كيم كيون هي" عما إذا كانت مستعدة للاعتذار وسط الغضب الشعبي من مزاعم قيامها بتزوير أوراق اعتمادها عندما تقدمت سابقا للحصول على وظيفة.وقالت إنه بغض النظر عما إذا كانت المزاعم صحيحة فإنها تأسف لإثارة القلق العام.وعندما سُئلت عن خططها للمشاركة في الحملة الانتخابية لزوجها أجابت بأنه ليس لديها ما تقوله في هذا الشأن.وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان إحدى المحطات الإذاعية المحلية أن "كيم" بالغت أو زورت في أوراق اعتمادها عند تقدمها للحصول على وظيفة تدريس في جامعة "سوون" النسائية في عام 2007.وقد صرح "يون" لاحقا بأن تصريحات زوجته كانت مناسبة.وقال للصحفيين إنه حتى لو كان الهجوم غير عادل ومدبرا من الحزب الحاكم فمن الصواب إبداء الاعتذار إذا كان الرأي العام يرى أي قصور.