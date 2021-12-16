مدينة سيول تصدر أول إنذار بشأن الغبار الدقيق في موسم الشتاء

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أصدر معهد أبحاث الصحة العامة والبيئة بمدينة سيول أول إنذار من الغبار الدقيق في موسم الشتاء في الساعة 4 مساء أمس الأربعاء.ويتم إصدار مثل ذلك الإنذار عندما تظل كثافة جزئيات الغبار الدقيقة أعلى من 75 ميكروغراما لكل متر مكعب في المتوسط لمدة تتجاوز الساعتين.وبموجب الإنذار، لا يُسمح لمركبات الدرجة الخامسة التي لا تحتوي على أجهزة لتقليل الانبعاثات بالسير في الطرق من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 9 مساء اليوم الخميس.وقال المعهد إن ملوثات الهواء كانت تتدفق من الخارج عبر الرياح الغربية بسبب منطقة الضغط العالي التي تتحرك شرقًا من بحر الجنوب.ونصح رئيس المعهد "شين يونغ سيونغ" كبار السن والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو القلب والأوعية الدموية بتجنب الخروج في الهواء الطلق، وارتداء كمامة واقية إذا اضطروا للخروج.ومن المتوقع أن تظل مستويات الغبار الدقيق عند المستوى "سيئ" خلال الغد.