أستراليا تفتح حدودها أمام الكوريين الجنوبيين المحصنين باللقاح

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قررت أستراليا السماح للمسافرين الكوريين الجنوبيين المحصنين بالكامل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بدخول أجزاء من البلاد، اعتبارا من يوم الأربعاء، لأول مرة منذ مارس 2020.ونشرت سفيرة أستراليا في كوريا الجنوبية "كاثرين رابر" أمس الأربعاء في تغريدة على موقع تويتر أن المواطنين الكوريين الجنوبيين سيكونون قادرين على السفر إلى الولايات والأقاليم الأسترالية بدون الحصول على إعفاء خاص للسفر.وتشمل المناطق المشاركة في هذا القرار "نيو ساوث ويلز" و"فيكتوريا" ومنطقة العاصمة الأسترالية.وينطبق القرار الجديد على الذين لديهم تأشيرات سارية للسفر مباشرة من كوريا الجنوبية إلى أستراليا دون المرور بدول أخرى. وسوف يُطلب منهم تقديم اختبار "PCR" نتيجته سلبية في غضون 72 ساعة من المغادرة، والخضوع للعزل لمدة 3 أيام عند الوصول إلى المنزل أو الفندق.يُذكر أن أستراليا فرضت واحدة من أقوى إجراءات إغلاق الحدود منذ مارس من العام الماضي. وقد فتحت حدودها مؤخرا أمام نيوزيلندا في 1 نوفمبر وسنغافورة في 21 نوفمبر.