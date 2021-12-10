مسؤول أمريكي كبير يزور كوريا الجنوبية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

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وصل مسؤول أمريكي عن السياسات الاقتصادية والتجارية إلى كوريا الجنوبية يوم أمس الأربعاء في زيارة تستغرق 3 أيام.وسيبدأ "خوسيه فرنانديز"، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي، رحلته بحضور المنتدى الاقتصادي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للقطاعين العام والخاص اليوم الخميس في سيول.ومن المقرر أن يلقي "فرنانديز" ونظيره الكوري الجنوبي "تشيه جونغ مون"، نائب وزير الخارجية، كلمة ترحيبية في المنتدى، الذي سينعقد وجها لوجه وعبر الانترنت.وسوف يلتقي بعد ذلك بمسؤولين رفيعي المستوى من وزارتي المالية والتجارة في سيول.ثم سيلتقي المسؤول الأمريكي مع "تشيه" في الحوار الاقتصادي الرفيع المستوى السادس غدا الجمعة، لمناقشة سبل تعزيز التعاونل في سلاسل التوريد والعلوم والتكنولوجيا والبنية التحتية ولقاحات كورونا وتغير المناخ والطاقة.وخلال زيارته، سيلتقي "فرنانديز" بعدد من المسؤولين الحكوميين وشخصيات من قطاعات البنية التحتية والبناء والإلكترونيات والبطاريات والعلوم الحيوية.