عودة الرئيس مون من زيارته إلى أستراليا

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عاد الرئيس "مون جيه إين" إلى كوريا الجنوبية يوم أمس الأربعاء بعد زيارته الرسمية إلى أستراليا والتي استغرقت 4 أيام.وخلال الرحلة، عقد "مون" قمة مع رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" والتقى بكبار رجال الأستراليين، لمناقشة التعاون في سلاسل التوريد.وقد تلقى الرئيس "مون" التقارير حول وضع الجائحة في كوريا الجنوبية على نحو متكرر أثناء الرحلة.ومن المنتظر الآن أن يتحقق "مون" من وضع الفيروس ويركز على اتخاذ التدابير ذات الصلة لاحتواء تفشي العدوى، حيث من المقرر أن تعلن الحكومة عن تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي اليوم الخميس.ويتوجه الانتباه حاليا إلى ما إذا كان "مون" سيصدر أي بيان بشأن الإجراءات الجديدة، والجدل المثار حول تطعيم المراهقين وتعويض أصحاب الأعمال الصغيرة المتضررين من الوباء.