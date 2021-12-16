بنك كوريا المركزي: انتهاء صفقة مبادلة العملات مع الولايات المتحدة في 31 ديسمبر

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قال البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن اتفاق مبادلة العملات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سينتهي في 31 ديسمبر كما هو مقرر من قبل.وقال مسؤول في بنك كوريا إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار ستنتهي كما هو مخطط، حيث تجاوزت الأوضاع المالية والاقتصادية المحلية أزمتها وأصبحت مستقرة.وقال المسؤول إن انتهاء الصفقة لن يكون له تأثير كبير على سوق العملات الأجنبية في البلاد، في ضوء ظروف السوق الأخيرة وتحسن السيولة.وقد وقع بنك كوريا المركزي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي صفقة لمبادلة العملات في مارس 2020، للمساعدة في تخفيف توترات الأسواق المالية الناجمة عن جائحة كورونا. وتم تمديد الصفقة ثلاث مرات.