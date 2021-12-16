الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

بنك كوريا المركزي: انتهاء صفقة مبادلة العملات مع الولايات المتحدة في 31 ديسمبر

Write: 2021-12-16 10:53:56

بنك كوريا المركزي: انتهاء صفقة مبادلة العملات مع الولايات المتحدة في 31 ديسمبر

Photo : YONHAP News

قال البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن اتفاق مبادلة العملات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سينتهي في 31 ديسمبر كما هو مقرر من قبل.

وقال مسؤول في بنك كوريا إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار ستنتهي كما هو مخطط، حيث تجاوزت الأوضاع المالية والاقتصادية المحلية أزمتها وأصبحت مستقرة.

وقال المسؤول إن انتهاء الصفقة لن يكون له تأثير كبير على سوق العملات الأجنبية في البلاد، في ضوء ظروف السوق الأخيرة وتحسن السيولة.

وقد وقع بنك كوريا المركزي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي صفقة لمبادلة العملات في مارس 2020، للمساعدة في تخفيف توترات الأسواق المالية الناجمة عن جائحة كورونا. وتم تمديد الصفقة ثلاث مرات.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;