تشديد قيود التجمعات الخاصة وإعادة القيود على ساعات العمل

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة تقليل الحد الأقصى للتجمعات الخاصة إلى 4 أشخاص في جميع أنحاء البلاد، وإعادة العمل بإغلاق المطاعم والمقاهي في الساعة 9 مساء.وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" عن قواعد التباعد الاجتماعي المشددة اليوم الخميس، في الاجتماع الحكومي بشأن الاستجابة لكورونا المنعقد في سيول.وبدءا من يوم السبت، يمكن تجمع ما يصل إلى 4 أشخاص فقط على الأكثر في جميع أنحاء البلاد، وسيتم السماح للمطاعم والمقاهي بالعمل حتى الساعة 9 مساء.ويمكن للأشخاص المحصنين بالكامل فقط التجمع في المطاعم والمقاهي، أما غير الحاصلين على التطعيم فيمكنهم الجلوس وحدهم أو تناول المشروبات والمأكولات في الخارج أو استخدام خدمة التوصيل.ويجب أيضا إغلاق المرافق الترفيهية المعرضة لخطر تفشي العدوى في الساعة 9 مساء، بينما يُسمح لدور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية ومقاهي الإنترنت بالعمل حتى الساعة 10 مساء.وقال رئيس الوزراء إن القواعد المشددة ستظل سارية حتى 2 يناير، وسوف تقوم الحكومة بإعادة تقييم وضع الفيروس في نهاية العام.