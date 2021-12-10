الحكومة الكورية تخطط للتقدم بطلب للمشاركة في اتفاقية الشراكة الشاملة

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صرح "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء، وزير المالية والإستراتيجية بأن الحكومة الحالية تستهدف التقدم بطلب للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ قبل الانتهاء من فترة الحكومة الحالية.جاء ذلك في حوار أجراه "هونغ" بالأمس مع عدد من المراسلين الأجانب لدى البلاد.قال نائب رئيس الوزراء الكوري إن الحكومة الكورية ظلت تقوم بترتيب القواعد ذات الصلة مع مراعاة المعايير المطلوبة للانضمام إلى الاتفاقية، بما في ذلك، دعم صناعة الأسماك، والمؤسسات المملوكة للدولة، والنظافة، والحجر الصحي. وشرح أن الحكومة تستهدف التقدم بطلب الانضمام في غضون فترة ولاية هذه الحكومة.كما ذكر أن الانضمام قد يلحق ضررا بمجالات حساسة مشيرا إلى أن الحكومة أجرت تقييم تأثيراته بالفعل. وأضاف أن الحكومة ستجري مفاوضات على نحو يضمن مصالح وطنية إلى أبعد الحدود إلى جانب تقديم الدعم.من ناحية أخرى، أوضح "هونغ" أن الحكومة الكورية ستعمل مرة أخرى على الانضمام إلى في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) للبلدان المتقدمة. وقال إن وزارة المالية والإستراتيجية والوزارات ذات الصلة تُجري الآن مناقشة موضوع الانضمام، مشيرا إلى إجراء مسح على أكثر من 50 شركة مالية واستثمارية أجنبية.