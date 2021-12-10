من المتوقع أن تتجاوز كوريا اليابان في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي عام 2027

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حلل أحد مراكز التفكير اليابانية بأن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الكوري الجنوبي سيتجاوز نظيره الياباني في عام 2027.أفادت صحيفة "نيكاي" اليابانية اليوم استنادا إلى توقعات المركز الياباني للبحوث الاقتصادية أن نصيب الفرد الكوري سيزداد بمقدار 6 % سنويا حتى عام 2025 بينما سيزداد نصيب الفرد الياباني بمقدار 2 % سنويا.وفقا لصندوق النقد الدولي، فقد بلغ نصيب الفرد الياباني 39 ألفا و890 دولارا في عام 2020، بينما بلغ نصيب الفرد الكوري 31 ألفا و954 دولارا في نفس العام ليتجاوز النصيبُ الياباني نظيره الكوري بمقدار 25 %.ونتيجة لتأخر الرقمنة في مجال الإدارة وغيرها والزيادة البطيئة في إنتاجية العمل في اليابان، فمن المتوقع أن تتجاوز تايوان اليابان من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في عام 2028.