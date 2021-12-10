قرار باقتصار حضور ثلثي الطلاب إلى مدارسهم في منطقة العاصمة الكبرى

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بالتوازي مع تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي في البلاد سيتم تغيير كثافة الطلاب في جميع المدارس في منطقة العاصمة الكبرى، والمدارس الكبيرة والفصول كثيفة الطلاب في غيرها من المناطق إلى حضور ثلثي الطلاب إلى مدارسهم.صرَّحتْ وزارة التعليم الكورية اليوم بأنها تطبق هذا النظام الخاص لحضور المدارس وفقا لتعزيز إجراءات نظام التباعد الاجتماعي.من المتوقع أن يتم تطبيق معيار الحضور هذا بدءا من يوم 20 من هذا الشهر إلى قبل بداية العطلة الشتوية القادمة.ولكن سيتم الحفاظ على حضور جميع الطلاب في الصفين الأول والثاني من المدارس الابتدائية في منطقة العاصمة الكبرى، بينما سيحضر ثلاثة أرباع الطلاب فيما بين الصفين الثالث والسادس.أما في المدارس الإعدادية والثانوية في العاصمة الكبرى، فسيتم حضور ثلثي طلابها إلى مدارسهم.قالت الوزارة الكورية إن رياض الأطفال والمدارس الخاصة والصغيرة الحجم والمدارس في الأرياف ورعاية الأطفال فإنها ستُدار بشكل طبيعي دون أي تغيير. وأوصتْ بإجراء الامتحانات النهائية على حدة حسب مستوى الصفوف لتقليل الازدحام.وصرحت الوزارة أنها لا تستعرض تطبيق الإجازة المدرسية المبكرة في الوقت الحاضر.