تأجيل نظام جوازات سفر الحجر الصحي إلى العام القادم

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قررت السلطات الصحية الكورية الجنوبية تأجيل تنفيذ نظام جوازات سفر الحجر الصحي إلى العام القادم.قال "كوان دوك تشول" وزير الصحة والرفاهية الكوري اليوم إن أولئك الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما يمكنهم تلقي اللقاح في مستشفيات قريبة دون حجز مسبق.كما أوضح أن تطبيق نظام فترة صلاحية جواز سفر الحجر الصحي لمدة 6 أشهر سيتم تأجيله من يوم 20 في هذا الشهر إلى يوم 3 من شهر يناير في العام القادم من أجل إشراك المزيد من المواطنين في تلقي الجرعات الثالثة. وأضاف أن التطعيم الثالث سيكون ساري المفعول مباشرة من يوم تلقي التطعيم، وليس بعد 14 يوما منه.ولا يُوصَى بالتطعيم الثالث لأولئك الذين أُصيبُوا بالجائحة، والذين أكملوا التطعيم الثاني بحيث يتم الاعتراف بأنهم خضعوا للتطعيم الثالث حتى ولو مر 180 يوما على تلقي التطعيم الثاني.