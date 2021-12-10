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فيما يتعلق بأخبار حول تردد ابن مرشح الانتخابات الرئاسية القادمة للحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" على أماكن القمار ولعبه القمار عبر الإنترنت، فقد اعترف المرشح لي بالحقيقة واعتذر عنها.وكان الابن الأكبر للمرشح قد نشر مقالات حول تجربة زيارة مواقع الألعاب الإلكترونية في الخارج ومتاجر القمار غير الشرعية في منطقة "شين تشون" بسيول ومنطقة "صونغ نام" بمقاطعة كيونغ كي بدءا من عام 2019 وعلى مدار عامين مما أثار اشتباها في اعتياده على المقامرة غير المشروعة.اعترف المرشح لي بذلك بحيث أرسل رسالة مكتوبة، ثم التقى ببعض المراسلين بحيث أعرب عن الاعتذار قائلا إنه قَصَّر في تربية ابنه.وبخصوص الجدل حول السجلات الكاذبة لزوجة مرشح الرئاسة القادمة لحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "يون صوك ليول"، من المتوقع أن يقوم المرشح بنفسه بالاعتذار عنها أمام الجمهور قريبا.قالت "لي صو جونغ" الرئيسة المشتركة للجنة الانتخابات التابعة للحزب المعارض إن المرشح يون سيقوم على الأرجح بالاعتذار عنها في مقابلة راديو سيشارك فيها اليوم أو يوم الغد.