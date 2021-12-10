البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتعامل مع ارتفاع التضخم

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صرح البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه سيزيد من سرعة تخفيض شراء الأصول من أجل التعامل مع التضخم. وألمح أيضا برفع أسعار الفائدة 3 مرات على الأقل في العام القادم.بعد أن عقد البنك الأمريكي اجتماعا عاديا للَّجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أمس، أدلى ببيان قال فيه إنه سيضاعف سرعة تخفيض الشراء بضعفي السرعة الحالية من أجل التعامل مع ارتفاع التضخم الناتج عن عدم التوازن بين العرض والطلب.وأوضح أن سرعة تقليص الشراء قابلة للتعديل حسب التغيرات في التوقعات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتم تعجيل موعد نهاية برنامج شراء الأصول إلى شهر مارس من العام القادم إذا زاد حجم تقليص شراء الأصول من 15 مليار دولار شهريا في الوقت الحاضر إلى 30 مليار دولار.كان البنك الأمريكي يضخ الأموال في الأسواق من خلال شراء السندات بغية تعزيز الأنشطة الاقتصادية بعد تفشي جائحة كورونا إلا أنه يقلل الآن من حجم الشراء في ظل ارتفاع ضغط التضخم نتيجة لتدفق الكثير من الأموال في الأسواق.وفي بيانه الأخير قام البنك بحذف عبارة "مؤقت" حول التضخم الذي كان يصفه بأنه مؤقت بحيث أكد على القلق من التضخم.علاوة على ذلك قال إنه قام بتجميد أسعار الفائدة هذه المرة إلا أنه سيقوم برفعها 3 مرات على الأقل في العام القادم.ذكر "جيروم باول" رئيس البنك الفيدرالي في مؤتمر صحفي له إن التنمية الاقتصادية والتغير في التوقعات ساندتا تغيير سياسة النقد هذه. وشرح ضرورة رفع أسعار الفائدة مشيرا إلى أن الاقتصاد يتجه بسرعة إلى مستوى التوظيف الكامل.