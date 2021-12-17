الاقتصادية متوسط الأصول المملوكة للأسر الكورية يقدر بما يتجاوز 500 مليون وون وسط ارتفاع أسعار المنازل

سجل متوسط قيمة الأصول التي تمتلكها الأسر في كوريا الجنوبية ارتفاعا قياسيا في معدل النمو السنوي، حيث تجاوز 500 مليون وون بسبب الارتفاع الهائل في أسعار العقارات.

ووفقا للمسح المشترك الذي أجرته هيئة الإحصائيات الكورية وبنك كوريا وخدمة الرقابة المالية يوم أمس الخميس، بلغ متوسط الأصول المملوكة للأسرة الكورية 502.53 اعتبارا من أواخر مارس، بزيادة قدرها 12.8% عن نفس الشهر من العام الماضي.

ويعد هذا أعلى معدل نمو على أساس سنوي منذ بدء إجراء المسح. وكان الجزء الأكبر من الزيادة بسبب ارتفاع أسعار المساكن.

وفي حين أن متوسط القيمة الفعلية للأصول المملوكة للأسر ارتفع بنسبة 14.8% عن العام الماضي ليصل إلى 367.08 مليون وون، فإن متوسط قيمة المنازل المملوكة للأسر تجاوز هذه الزيادة، حيث قفز بنسبة 20.7 ليصل إلى 228.76 مليون وون.



