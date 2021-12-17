رئيس القوات البحرية الجديد يتعهد ببذل الجهود لبناء حاملة الطائرات خفيفة الوزن

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تعهد الرئيس الجديد للقوات البحرية لكوريا الجنوبية ببذل قصارى جهده فيما يتعلق بمشروع تأمين حاملة الطائرات خفيفة الوزن.وصرح بذلك رئيس أركان القوات البحرية "كيم جونغ سو" خلال حفل تنصيبه بحضور وزير الدفاع "سو ووك" اليوم الخميس.وقال "كيم" إن حاملة الطائرات خفيفة الوزن ستكون أصلا استراتيجيا وطنيا، وتتويجا للعمليات المشتركة بين القوات المختلفة.وشدد "كيم" بعد ذلك على جهود القوات البحرية الحازمة لتحقيق تقدم في ذلك المشروع، وسعيها إلى تحقيق التنمية المتوازنة للقوى متعددة الأبعاد، بما في ذلك الجيل القادم من الغواصات وطائرات المراقبة البحرية والقوات غير المزودة بالعنصر البشري.وقد تم إدراج مشروع بناء حاملة طائرات تزن 30 ألف طن رسميا في خطة التطوير العسكري الخمسية التي تم الإعلان عنها في أغسطس 2019، وستكون أول سفينة من نوعها في البلاد.كما أقر البرلمان مشروع قانون بقيمة 7.2 مليار وون يهدف إلى تمويل تصميم الناقل في وقت سابق من هذا الشهر، كجزء من ميزانية العام المقبل.