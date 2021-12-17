الرئيس مون يعتذر عن إعادة فرض قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة

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اعتذر الرئيس "مون جيه إين" مرة أخرى عن تشديد قيود التباعد الاجتماعي.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي" أمس الخميس إن الرئيس قدم اعتذاره معترفًا بأن الحكومة فشلت في الحد من زيادة عدد المرضى الذين يعانون من أعراض حادة أثناء تنفيذها لمخطط "التعايش مع كورونا"، واعترف بأنها تأخرت أيضا في إعداد ما يكفي من أسرة المستشفيات.وتعهد الرئيس "مون" بالتنفيذ الفوري لخطة تقديم أموال التعويضات والإغاثة لأصحاب الأعمال الصغيرة الأكثر تضررا من تعليق مخطط التعايش مع كورونا.وقال "مون" أيضًا إن البلاد ستسعى إلى استئناف المخطط بعد استقرار وضع الوباء من خلال الإجراءات المعززة.وتأتي تصريحاته في أعقاب إعلان الحكومة عن القواعد المشددة للتباعد الاجتماعي، والتي تشمل خفض سقف التجمعات الخاصة إلى أربعة أشخاص، وإعادة فرض القيود على ساعات العمل للمقاهي والمطاعم وغيرها من الأعمال.