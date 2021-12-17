الأمم المتحدة تتبنى قرار حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام السابع عشر على التوالي

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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الخميس قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كوريا الشمالية، ودعت إلى بذل الجهود لمعالجة هذه القضية.ويعد القرار هو السابع عشر من نوعه منذ عام 2005.وعقدت الجمعية العامة اجتماعا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وأقرت القرار بالإجماع دون تصويت. ولم تشارك كوريا الجنوبية مرة أخرى في تقديم القرار، لكنها انضمت إلى توافق الآراء.وقال القرار إن الأمم المتحدة تدين بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية ومن قبل نظامها.ويعد قرار هذا العام مطابقا لقرار السنوات السابقة تقريبا، لكنه أضاف دعوة كوريا الشمالية إلى التعاون مع مرفق الوصول العالمي للقاح كورونا (كوفاكس) والهيئات ذات الصلة، لضمان تسليم وتوزيع لقاحات فيروس كورونا في الوقت المناسب.كما أشار القرار لأول مرة إلى أسرى الحرب الكورية، وأعرب عن القلق إزاء مزاعم استمرار انتهاكات حقوق الإنسان لأسرى الحرب الذين لم يتم إعادتهم إلى أوطانهم وأحفادهم.