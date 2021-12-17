كوريا الشمالية لا تزال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب

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أبقت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على قائمتها للدول الراعية للإرهاب، مشيرة إلى عدم تحرك البلاد لمعالجة "الدعم التاريخي لأعمال الإرهاب الدولي".وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقاريرها لعام 2020 بشأن الدول والإرهاب، واصفة كوريا الشمالية كدولة راعية للإرهاب، إلى جانب إيران وسوريا وكوبا.وقد أُدرجت كوريا الشمالية على القائمة في عام 1988 بعد تفجير طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية في عام 1987، وشُطبت من القائمة في عام 2008، لكنها أُعيدت إلى القائمة مجددا في عام 2017.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه في عام 2017 قررت وزيرة الخارجية أن كوريا الشمالية قدمت دعمًا متكررًا لأعمال الإرهاب الدولي منذ أن تم إلغاء تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في عام 2008.وأضافت أن كوريا الشمالية فشلت أيضًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الدعم التاريخي لأعمال الإرهاب الدولي.