وزير الدفاع يزور غوام وتايلاند وسنغافورة

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بدأ وزير الدفاع "سوه ووك" جولة إلى غوام وتايلاند وسنغافورة لمناقشة التعاون الدفاعي مع تلك الدول.ووفقا لوزارة الدفاع أمس الخميس، توجه "سوه" إلى أراضي غوام الأمريكية لزيارة المجموعة الكورية الجنوبية لمهام تدريب الرحلات البحرية وتشجيع البحارة الكوريين الجنوبيين هناك. وتتكون المجموعة من 540 فردا يقيمون في الجزيرة حاليا، من بينهم 152 طالبا عسكريا.وسيتوجه "سوه" يوم الأحد إلى تايلاند في زيارة تستغرق أربعة أيام، وسوف يعقد محادثات مع رئيس الوزراء التايلاندي "برايوت تشان أو تشا"، الذي يتولى منصب وزير الدفاع أيضا.وخلال تلك الزيارة، يخطط "سوه" لزيارة الجناح الرابع لسلاح الجو الملكي التايلاندي، الذي يشغل طائرات التدريب المتطورة من طراز "T-50" المستوردة من كوريا الجنوبية.ومن المقرر أن يزور الوزير سنغافورة يوم الأربعاء المقبل لإجراء محادثات مع نظيره "نغ إنغ هين"، لمناقشة التعاون والتبادلات الدفاعية.