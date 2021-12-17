الرئيس مون يعقد قمة مع رئيس أوزبكستان

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من المقرر أن يعقد الرئيس "مون جيه إين" قمة مع رئيس أوزبكستان "شوكت ميرضيائيف" لمناقشة التعاون والعلاقات بين البلدين.وسيجتمع الرئيس "مون" مع نظيره من أوزبكستان صباح اليوم الجمعة، ثم سيتناول الرئيسان الغداء والعشاء معا. وقد وصل "ميرضيائيف" إلى البلاد أمس في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.ومن المتوقع أن يناقش "مون" و"ميرضيائيف" سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين، ولا سيما في السعي إلى إبرام اتفاقية تجارية ثنائية، وتأمين سلاسل توريد مستقرة، والتعاون في مجال الرعاية الصحية.وستكون القمة المزمعة هي الرابعة بين الزعيمين، بما في ذلك قمة عام 2019 التي عقدت خلال الزيارة الرسمية التي قام بها "مون" إلى أوزبكستان.وقال المكتب الرئاسي إن تلك القمة ستكون الأخيرة للرئيس "مون" هذا العام.