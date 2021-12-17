تنظيم حوار اقتصادي كوري أمريكي رفيع المستوى اليوم

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يعقد نائبا وزيري الخارجية الكوري الجنوبي والأمريكي اليوم حوارا اقتصاديا رفيع المستوى في العاصمة الكورية سيول لمناقشة مسألة سلاسل الإمداد واللقاح المضاد لجائحة كورونا بحيث يعقد "تشيه جونغ مون" نائب الوزير الثاني الكوري الجنوبي و"هوسي فرنانديس" نائب الوزير الأمريكي الخاص للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة الحوار السادس في مقر وزارة الخارجية بسيول.يشار إلى أن الحوار عبارة عن أعلى مستوى من جهاز اقتصادي منتظم بين السلطات الدبلوماسية بين البلدين تم الاتفاق عليه في مؤتمر القمة الكورية الجنوبية والأمريكية الذي عُقد في شهر أكتوبر من عام 2015.بالرغم من أن الحوار تم تنظيمه بشكل افتراضي بسبب جائحة كورونا إلا أنه يُعقد اليوم بأسلوب يمزج بين الافتراضي وغير الافتراضي.شرحت وزارة الخارجية الكورية أن الجانبين سيناقشان سبل التعاون بين البلدين في مجالات سلاسل الإمداد والعلوم والتكنولوجيا واللقاح وتَغَيُّر المناخ والبُني التحتية وغيرها.كما صرحت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا أن البلدين سيناقشان في حوار اليوم التعاون في القضايا العالمية المهمة في القرن الحادي والعشرين بما في ذلك سبل تعزيز الصحة والاقتصاد في العالم في عصر ما بعد الكورونا وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، وحل قضية تغيُّر المناخ وسبل حماية وتعزيز التكنولوجيات الناشئة الرئيسية.يتجه الاهتمام إلى ما إذا كان سيتم فيه تبادل الآراء حول "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" ، وهي مبادرة اقتصادية إقليمية جديدة اقترحتها الولايات المتحدة مؤخرا.