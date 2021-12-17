10 درجات مئوية تحت الصفر درجة الحرارة اليوم في سيول

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تعرضت البلاد صباح اليوم لأشد برودة خلال هذا الشتاء. فعلى سبيل المثال، بلغت درجة الحرارة 4.6 درجة مئوية تحت الصفر من الدرجات الفعلية، وسالب 10.5 درجة مئوية تحت الصفر من الدرجات المحسوسة في العاصمة سيول في الساعة الثامنة من صباح اليوم.ومن المتوقع ألا تشهد مختلف مناطق البلاد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة نهار اليوم بحيث ستتراوح ما بين 5 درجات مئوية تحت الصفر و5 درجات مئوية فوق الصفر.وقد توقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تتعرض معظم المناطق الوسطى لانخفاض تحت الصفر في نهار اليوم مضيفة أن درجات الحرارة المحسوسة تقل بأكثر ناقص 5 درجات مئوية عن الدرجات الفعلية نتيجة لهبوب الرياح الباردة القوية طوال اليوم.كما تتعرض المناطق الساحلية والمناطق الجبلية خاصة في مقاطعتي "كانغ وان" و"شمال كيونغ سانغ" وجزيرة "جيجو" لرياح شديدة للغاية تتراوح سرعتها ما بين 30 و60 كيلومترا في الساعة الواحدة.ومن المتوقع أيضا أن تسقط كمية كبيرة من الثلوج اليوم في إقليم "هونام" الواقع جنوب غربي البلاد ليبلغ سمكها أكثر من 10 سنتمترات.