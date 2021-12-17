17 مليار دولار من الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج

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زاد حجم الاستثمار المباشر الكوري في الخارج للربعيْن الأخيرين على التوالي.أعلنت وزارة المالية والإستراتيجية الكورية اليوم تقريرا عن اتجاه الاستثمارات المباشرة في الخارج في الربع الثالث من هذا العام.وفقا للتقرير، زادت قيمة الاستثمارات في الخارج بمقدار 58.2 % في الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي لتبلغ 17 مليارا و10 ملايين دولار. ويرجع السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى انخفاض كبير فيها شهده نفس الربع من العام الماضي في أعقاب جائحة كورونا.الجدير بالذكر أن قيمة الاستثمار كانت قد بلغت 11 مليارا و300 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام، ثم 16 مليارا و970 مليون دولار في الربع الثاني منه الأمر الذي يعني أن القيمة استمرت في الزيادة في الربع الثالث منه أيضا.وقد بلغ صافي الاستثمار بعد طرح عائد الاستثمار من إجمالي الاستثمار 12 مليارا و670 مليون دولار ، بزيادة 54.2 بالمائة عن العام الماضي.حسب البلدان، بلغت قيمة الاستثمار في الولايات المتحدة 6 مليارات و940 مليون دولار لتمثل 40.8 % من إجمالي قيمة الاستثمار في الخارج.