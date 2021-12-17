الحكومة تقدم دعما ماليا إلى أصحاب المشروعات الصغيرة

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أعدت الحكومة الكورية الجنوبية خطة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة الذين من المتوقع أن يتعرضوا لخسائر ناتجة عن إجراءات الحجر الصحي الخاصة بمكافحة جائحة كورونا تبلغ قيمتها 4 تريليونات و300 مليار وان أو حوالي ثلاثة مليارات و590 مليون دولار.ووفقا للخطة، سيتم ضخ 3 تريليونات و200 مليار وان أو حوالي مليارين وسبعمائة مليون دولار من أجل تقديم مليون وان أو حوالي ثمانمائة وأربعين دولارا لكل من حوالي 3 ملايين و200 ألف صاحب مشروع صغير يعاني من انخفاض المبيعات.وإذا تم إثبات انخفاض المبيعات، يمكنهم الحصول على الدعم المالي نقدا بغض النظر عن حجم المبيعات أو مستوى إجراءات الحجر الصحي.ومن بين المستفيدين من الخطة حوالي مليونين و300 ألف صاحب مشروع في مجال صناعتي السفر والعروض الفنية إلى جانب حوالي 900 ألف لأصحاب المشروعات الذين تلقوا تعويضات مالية عن الخسائر سابقا.ومن المقرر أن تضم الخطة حوالي 120 ألف صاحب مشروع في مجال أنواع المشروعات المُقَيدة بعدد الزوار بما في ذلك صناعة الشعر والتجميل ومقاهي الأطفال.قالت الحكومة الكورية إنها ستبدأ في تقديم الدعم بدءا من نهاية هذا العام مضيفة أنها ستدعم صناعات عادية متضررة شهدت انخفاضا في المبيعات رغم عدم تقيدها بأوقات العمل.