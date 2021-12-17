الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم الكوري الشمالي السابق

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يعمل النظام الكوري الشمالي على إحياء الذكرى العاشرة لوفاة زعيمه السابق "كيم جونغ إيل"، بينما يدعو إلى الوفاء لابنه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أيضا.نشرت صحيفة "رودونغ" اليومية الكورية الشمالية مقالة افتتاحية في صفحتها الأولى الصادرة اليوم بعنوان " الزعيم العظيم كيم جونغ إيل زعيم خالد وشمس السيادة.وقالت فيها إن الفضل في قدرة الكوريين الشماليين على حماية حق السيادة والتطور وبناء دولة قوية رغم مواجهة الصعوبات القاسية يرجع إلى فكرة ثورة "كيم جونغ إيل" العظيمة. وأضافت أن الوفاء لأفكار وقيادة ابنه "كيم جونغ أون" يمثل التزاما لأبيه. علاوة على ذلك دعت المواطنين الكوريين الشماليين إلى الاعتماد الكلي على الزعيم الحالي متحلين بالثقة المطلقة له، والعمل الجاد على سلامته وهيبته.الجدير بالذكر أن الصحيفة الكورية الشمالية ملأت معظم صحفاتها المكونة من 6 صفحات بمقالات عن الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم السابق، بينما بدأت الهيئة التلفزيونية المركزية الكورية الشمالية في بثها منذ الساعة الثامنة صباح اليوم. بينما لم يرد أي خبر حول زيارة الزعيم "كيم جونج أون" إلى قصر الشمس في جبل "كوم صو" أو تنظيم حفلة تذكارية مركزية كبيرة ذات صلة هناك.يقال إن الزعيم كيم ظل يزور القصر الذي يتم فيه الاحتفاظ بجثمان جده "كيم إيل صونغ" وأبيه "كيم جونغ إيل" منذ الذكرى الأولى لوفاة أبيه.ومن الأرجح أن يقوم بالزيارة ويقيم حفلة تذكارية مركزية كبيرة هذا العام بمناسبة الذكرى العاشرة.