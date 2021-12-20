مكتب الرئاسة يرفض انتقادات المعارضة لرحلة مون إلى أستراليا

Photo : YONHAP News

رفض مساعد رئاسي انتقادات الدائرة السياسية بخصوص زيارة الرئيس "مون جيه إين" الأخيرة إلى أستراليا.وكتب كبير مساعدي الرئيس للاتصالات العامة "بارك سو هيون" على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد أنه ليس الموقف الصحيح لكوريا وشعبها أن يُنتقص من شأن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس إلى أستراليا، والتعبير عنها بشكل سيئ. يذكر أنه في الأسبوع الماضي انتقد المرشح الرئاسي لحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "يون صوك يول"، الرئيس "مون" لقيامه بتلك الرحلة الخارجية دون وجود ضرورة دبلوماسية ملحة، ونشره صورة على صفحته على فيسبوك مع دار أوبرا سيدني في الخلفية.وقال أيضا متحدث باسم حزب "قوة الشعب" المعارض إن مون لم يكن مع الناس عندما وصلت معاناتهم إلى الحد الأقصى بسبب ارتفاع عدد حالات كورونا.وردا على ذلك، قال المساعد الرئاسي إنه لم يكن من الممكن للرئيس مون أن يؤجل تلك الزيارة بسبب الدعوات الأسترالية المتكررة، وأكد أنه حقق خلال الرحلة نتائج في تعزيز التعاون مع أستراليا الغنية بالموارد من خلال تأمين سلاسل إمداد مستقرة. وأضاف أن الرئيس مون عقد يوم الجمعة محادثات قمة مع رئيس أوزبكستان فور عودته من أستراليا، وكان عليه التحضير لتلك القمة خلال رحلة العودة.