استمرار الارتفاع في معدل انشغال أسرّة العناية المركزة

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استمر معدل انشغال أسرّة العناية المركزة لمرضى كورونا ذوي الأعراض الخطيرة مرتفعا، حيث زاد عدد الحالات الخطيرة إلى أكثر من ألف.ووفقا لوزارة الصحة، كان 79,1% من تلك الأسرّة مشغولة على مستوى البلاد حتى الساعة 5 من مساء أول من أمس السبت، بانخفاض طفيف عن 81% في اليوم السابق. وكانت النسبة المئوية في منطقة العاصمة أعلى، حيث بلغت 85,9%، بارتفاع من 87,7% في اليوم السابق.وبذلك تبقى 118 سريرا فقط في وحدات العناية المركزة فارغة في سيول وإنتشون ومقاطعة كيونغ كي، و279 سريرا على مستوى البلاد. وترى الحكومة أن إشغال أكثر من 75 في المائة يمثل علامة حمراء.وقد وصل عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى مستوى جديد بلغ ألفا و25 حالة يوم أمس الأحد، وتقول السلطات إنه إذا تفاقمت حالة العدوى بالفيروس، فقد يرتفع عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة إلى 1900 هذا الشهر.