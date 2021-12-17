انخفاض عدد عمال المياومة للشهر السابع على التوالي في نوفمبر

انخفض عدد عمال المياومة في كوريا للشهر السابع على التوالي في شهر نوفمبر الماضي، بسبب جائحة كورونا.وبحسب تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، وصل عدد عمال المياومة إلى مليون و238 ألفا في نوفمبر، بانخفاض 175 ألفا مقارنة بالعام السابق.ويعتبر هذا الانخفاض هو الأكبر منذ يناير، عندما تقلص الرقم بمقدار 232 ألفا. كما انخفض الرقم الشهري أيضا لمدة سبعة أشهر متتالية منذ مايو.وانخفض الرقم في معظم الفئات العمرية، لكنه ارتفع بمقدار 19 ألفا بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.وشهد الرقم المماثل للشباب في العشرينيات من العمر أكبر انخفاض، بلغ 72 ألفا الشهر الماضي.ويشير مصطلح "عمال المياومة" إلى الأشخاص المستخدمين على أساس مؤقت لمدة تقل عن شهر واحد، وعادة ما يكونون عمال بناء ومساعدين في مطابخ المطاعم.