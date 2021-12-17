عودة المدارس في منطقة العاصمة إلى التعلم عن بُعد

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اعتبارا من اليوم الاثنين، ستوقف المدارس في منطقة العاصمة الكبرى في كوريا الفصول الدراسية بدوام كامل وتعود إلى مزيج من الفصول الدراسية الشخصية والافتراضية.ووفقا لوزارة التعليم، سيحضر طلاب الصف الأول والثاني في المدارس الابتدائية يوميا، بينما سيُسمح فقط بثلاثة أرباع طلاب الصف الثالث إلى السادس بالحضور للفصل في كل مرة.وسوف تحافظ المدارس المتوسطة والثانوية على حضور أقل من ثلثي عدد الطلاب، بينما ستعمل رياض الأطفال والمدارس المتخصصة بشكل طبيعي.وفي المدارس الابتدائية في سيول على وجه التحديد، سيمكن لأربعة صفوف فقط في كل مدرسة حضور الفصول الدراسية شخصيا، مع حضور الصفين الأول والثاني كل يوم.وبالنسبة للصفوف من الثالث إلى السادس، سيمكن أن يحضر صفان دروسا عبر الإنترنت بينما سيحضر صفان آخران شخصيا، وسوف تكون هذه الإرشادات سارية حتى بداية عطلة الشتاء.