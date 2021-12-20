مون يتلقى تقارير حول السياسات من الحكومة

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سيتلقى الرئيس "مون جيه إين" سلسلة من التقارير السياسية من الحكومة اعتبارا من اليوم الاثنين.وقال المكتب الرئاسي أمس الأحد إنه من خلال تلك التقارير سيطّلع مون على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية من إدارته ويتحقق من اتجاه سياسة الحكومة وخطط السياسة الرئيسية حتى نهاية فترة ولايته في مايو 2022.وقال المكتب الرئاسي إن تلك التقارير سيتم تقديمها إلكترونيا لمنع انتشار عدوى كورونا.وبشكل منفصل، ستقدم الوزارات تقارير علنية عن خمس مهام رئيسية للتركيز عليها حتى نهاية إدارة مون.وسوف يصدر تقرير عن معيشة عامة الناس بعد غد الأربعاء، ويليه تقرير آخر حول السلام في شبه الجزيرة الكورية يوم الخميس، بينما سيتم يوم الاثنين القادم إصدار تقرير حول سوق العقارات، ثم تقارير عن الصفقة الكورية الجديدة والحياد الكربوني، وكذلك حول الاستجابة لوباء كورونا، يومي الأربعاء والخميس القادميْن.