تجميد أسعار الكهرباء في الربع الأول من العام القادم

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قررت الحكومة الكورية تجميد أسعار الكهرباء كما هي في الربع الأول من العام القادم، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم.وأعلنت الحكومة ومؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية "كيبكو"، التي تديرها الدولة، اليوم الاثنين، أن تكلفة وحدة الوقود المعدلة قد تم تحديدها عند صفر وون لكل كيلوواط / ساعة في الفترة من يناير إلى مارس من العام القادم، وهو نفس معدل الربع الرابع من هذا العام.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إنه على الرغم من الحاجة إلى تعديل الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الوقود العالمية، إلا أن الحكومة قررت عدم رفعها في ضوء الحاجة إلى استقرار معيشة الناس وسط استمرار وباء كورونا الذي طال أمده والتضخم المتزايد.يشار إلى أن الحكومة الكورية تقوم بفرض نظام معدل الطاقة المرتبط بتقلب أسعار الوقود، وبموجب النظام الجديد، يجب رفع معدل الكهرباء بمقدار ثلاثة وون لكل كيلوواط / ساعة ليعكس ارتفاع أسعار غاز البترول المسال والفحم والنفط المستخدمين في إنتاج الكهرباء، ولكن يبدو أن الحكومة قررت الإبقاء على المعدل الحالي في ظل تزايد الأعباء المالية.