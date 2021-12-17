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انخفضت معدلات تأييد كل من المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون سوك يول" ومنافسه للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" بشكل متزامن.وطبقا لنتائج استطلاع رأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم الثاني عشر وحتى السابع عشر من شهر ديسمبر على 3043 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد مرشح الحزب المعارض الرئيسي "يون" 44.4%، بانخفاض قدره 0.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينما بلغت معدلات تأييد مرشح الحزب الحاكم "لي" 38%، بانخفاض قدره 1.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق.بهذا، زاد الفارق في معدلات تأييد المرشحين بنسبة 0.9%، ليصل إلى 6.4%، أي خارج إطار هامش الخطأ في الاستطلاع الذي يبلغ 1.8%.وتلاهما مرشح حزب الشعب المعارض بـ 3.9% من معدلات التأييد، ومرشحة حزب العدالة المعارض "شيم سانغ جونغ" بـ 3.2%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد المرشحين الرئيسيين "يون" و"لي" لدى الفئة المحايدة انخفضت قليلا، حيث بلغت معدلات تأييد "يون" 44.5%، بانخفاض قدره 1.1%، فيما انخفضت معدلات تأييد "لي" بانسبة 1.7%، لتصل إلى 36.8%.وفيما يخص توقعاتهم بشأن نتائج انتخابات الرئاسة المرتقبة، قال 48.2% من المشاركين في الاستطلاع إن مرشح الحزب المعارض الرئيسي "يون" سيفوز في الانتخابات، أما 42.8% منهم فتوقعوا فوز مرشح الحرب الحاكم "لي".كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" بلغت 40.2%، بانخفاض قدره 0.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما شهدت معدلات المعارضة زيادة بنسبة 0.7%، لترتفع إلى 56.8%.