كوريا الرابعة عالميًّا من حيث حصة سوق الألعاب

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الرابعة في العالم من حيث حصة سوق الألعاب في العام الماضي، ومن المتوقع أن يزيد حجم مبيعات صناعة ألعاب الكمبيوتر عن 20 تريليون وون هذا العام.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة والوكالة الكورية للمحتويات الإبداعية، بلغ حجم مبيعات صناعة ألعاب الكمبيوتر الكورية في العام الماضي 18 تريليونا و885.5 مليار وون في العام الماضي، بزيادة نسبتها 21.3% مقارنة بالعام الأسبق، منها 10 تريليونات و831.1 مليار وون في مجال ألعاب الموبايل، و4 تريليونات و901.2 مليار وون في ألعاب الكمبيوتر، وتريليون و319.7 مليار وون في مجال الأنواع الأخرى من الألعاب.وتوقع التقرير أن يتجاوز حجم مبيعاتها 20 تريليون وون هذا العام.وبلغ حجم سوق الألعاب العالمية 209 مليارات و658 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 11.7% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت حصة كوريا الجنوبية من إجمالي حجم السوق العالمية 6.9%، محتلة بذلك المرتبة الرابعة في العالم بعد الولايات المتحدة والصين واليابان.وسجلت صادرات كوريا الجنوبية من الألعاب 8 مليارات و193 مليونا و560 ألف دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها 23.1% مقارنة بالعام الأسبق.