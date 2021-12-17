اختيار فريق بي تي إس كأكثر فناني الكيبوب شهرة في العالم للعام السادس

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تم اختيار فرقة "بي تي إس" كأكثر فناني الكيبوب شهرة في العالم للعام السادس على التوالي.وطبقا لنتائج استبيان أجراه الكي بي إس وورلد راديو على محبي الكيبوب في العالم، اختار 24.98% من المشاركين في الاستبيان فرقة "بي تي إس" أفضل فناني الكيبوب، مما مكَّن الفرقة من احتلال المرتبة الأولى للعام السادس على التوالي منذ عام 2016.كما احتلت فرقة "بي تي إس" المرتبة الأولى في فئة أفضل فرقة شبابية بالحصول على 47.15% من التأييد.وتم إدراج 3 أغاني للفرقة، وهي: "باتر"، و"بيرميشن تو دانس"، و"داينمايت"، ضمن قائمة أفضل خمس أغاني لهذا العام.واحتلت فرقة "توايس" المرتبة الأولى في فئة أفضل فرقة شبابية لهذا العام، بالحصول على 36.82% من التأييد، فيما احتلت أغنية الفرقة "خالي من الكحول" المرتبة الأولى في فئة أفضل خمس أغاني لهذا العام، متغلبة على أغنية "باتر" لـ"بي تي إس".وتم اختيار المطربة "آيو" كأفضل فنان منفرد بالحصول على 37.18% من الأصوات.وكان الكي بي إس وورلد راديو قد أجرى الاستبيان خلال الفترة من يوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الماضي وحتى السادس من ديسمبر الجاري، وقد شارك فيه مليون و225 ألفا و774 من محبي أغاني الكيبوب حول العالم.وسيقوم الكي بي إس وورلد راديو بإعداد حلقتين من البرامج الخاصة بعنوان "الكيبوب هذا العام يحظي بإقبال كبير في العالم" يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من ديسمبر بـ 10 لغات أجنبية.