عدد الحالات الحرجة من مرضى كورونا في كوريا الجنوبية يبلغ 997 شخصا

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تم الإبلاغ عن أكثر من 900 من مرضى كورونا يعانون أعراضًا حرجة في كوريا الجنوبية.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن عدد مرضى كورونا بحالات حرجة قد بلغ 997 شخصا، مسجلا بذلك أكثر من 900 مريض لليوم السابع على التوالي.وبلغ معدل انشغال أسرّة مرضى الحالات الحرجة 80.9% على مستوى البلاد حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس الأحد، بالرغم من أن الحكومة قد قالت إنها أضافت حوالي 3800 من الأسرّة للمرضى ذوي الحالات الحرجة.وفي هذا الصدد، قال وزير الإدارة العامة والأمن "جون هيه تشول" إن الحكومة ستقوم بنشر الأطباء العسكريين المتخصصين في المجالات المتعلقة بعلاج مرضى كورونا في المستشفيات العامة في منطقة العاصمة الكبرى، والتي تدير أَسِرَّةَ مرضى كورونا في الحالات الحرجة.كما ستقوم الحكومة بتشغيل فرق الدعم الطبي للحجر الصحي في 17 منطقة في كوريا، لتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة النقص في أسرّة مرضى كورونا في الحالات الحرجة بشكل فوري.وقررت الحكومة إنشاء 34 مركزَ اختبار جديد لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، ضمن الجهود الرامية إلى حل مشكلة تأخُّر نتائج الاختبارات.