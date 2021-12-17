سيول تؤكد أن واشنطن تبذل جهودا لتعيين سفيرها لدى كوريا الجنوبية في أسرع وقت

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فيما يتعلق بتأخُّر تعيين الولايات المتحدة سفيرها لدى كوريا الجنوبية، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين أن الحكومة الأمريكية تبذل جهودها ليتم الاختيار في أسرع وقت.وأضاف أنه ليس من المناسب التعليق على شؤون التعيين الإداري في الدول الأخرى.وتُعرب الدوائر الدبلوماسية عن قلقها من تأخُّر إدارة الرئيس "جو بايدن" في تعيين سفيرها الجديد لدى كوريا الجنوبية.الجدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية لم تُعيِّن سفيرا جديدا لدى كوريا الجنوبية بعد أن استقال السفير السابق "هاري هاريس" تماشيا مع تنصيب الرئيس "جو بايدن" في أوائل شهر يناير الماضي.وعادة، تحتاج عملية تعيين سفير أمريكي جديد الحصولَ على الموافقة على التعيين من الكونغرس، في ظل الإدارة الجديدة، مما يستغرق بضعة شهور.وكانت إدارة الرئيس السابق "ترامب" قد تأخرت في تعيين سفيرها الجديد لدى كوريا الجنوبية لمدة عام و6 أشهر.ويرى المراقبون أن غياب السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية سيؤثر إلى حد ما على الاتصالات الدبلوماسية بين سيول وواشنطن لأن السفارة الأمريكية تُعد واحدة من أهم قنوات الاتصال بين البلدين.وفي هذا السياق، قام "جون أوسوف" عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بإرسال رسالة للرئيس الأمريكي "بايدن" طالبه فيها بتعيين سفير يمثل الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية في أسرع وقت ممكن.