الرئيس يدعو إلى قيود قوية وسريعة من أجل استئناف العودة إلى الحياة الطبيعية

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تعهد الرئيس الكوري مون جيه إين بأن تبذل حكومته جهودا شاملة لتمكين العودة إلى الحياة الطبيعية، حيث أشار إلى أن قواعد التباعد الاجتماعي التي تم تعزيزها مؤخرا يجب أن تكون قوية ومختصرة. جاء ذلك في ملاحظاته الافتتاحية عند تلقيه أمس الاثنين تقارير السياسات الاقتصادية للعام القادم من الحكومة، حيث قال مون إن اتجاهات السياسة تعكس التصميم على التغلب على الأزمة وتحقيق التطبيع الكامل في عام 2022. وتشير هذه الملاحظات إلى أن إجراءات الحجر الصحي التي تم تشديدها مؤخرا كانت حتمية بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا، ولكن بالنظر إلى آثارها على الاقتصاد، يجب أن تنتهي بأسرع ما يمكن من أجل استئناف العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية. وقال الرئيس مون أيضا إن عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل لا يمكن تحقيقها إلا في ظل وضع حجر صحي مستقر، وتعهد بتعبئة جميع الموارد المتاحة لتوسيع الدعم لأصحاب الأعمال الصغيرة المتأثرين بالقيود المشددة. كما وعد ببذل جهود لتخفيف عدم المساواة الاجتماعية والاستقطاب، وكذلك تثبيت أسعار العقارات، وزيادة المعروض من المساكن، والاستجابة بشكل استباقي للمخاطر الخارجية التي يمكن أن تهدد سلاسل التوريد، والتضخم. وأشار مون، الذي يتبقى له أقل من خمسة أشهر في ولايته، إلى أنه لا تزال هناك العديد من المهام التي يتعين معالجتها، ودعا إلى عمل جماعي قوي لتحقيق نتائج ناجحة.